Изменения для украинцев за рубежом: выдача паспортов мужчинам возобновляется

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года через ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

"Сообщение с указанием даты, времени и места выдачи будут отправлять в порядке очередности подачи документов", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечают, что процесс восстановления выдачи паспортов требовал дополнительного времени, поскольку его нужно было привести в соответствие с действующим законодательством.

При этом обязательным условием для оформления и получения документов остается наличие военно-учетных документов.

Напомним:

Верховная Рада закрепила на законодательном уровне возможность оформления паспорта за рубежом через госпредприятие "Документ".