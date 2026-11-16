Міністр відновлення Микола Калашник попросив Руслана Олійника звільнитися, пояснивши це дорученням президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра, стверджує колишній заступник міністра.

Про це ексзаступник міністра з відновлення розповів в інтерв'ю УП.

За його версією, Калашник зателефонував йому в неділю ввечері та наполіг на терміновій зустрічі. Вони побачилися поза міністерством, і під час прогулянки міністр повідомив про нібито отримане завдання звільнити свого заступника.

Олійник каже, що не повірив у таке пояснення. Водночас особисто перевіряти, чи справді президент і прем'єр вимагали його відставки, він не став.

За словами ексзаступника міністра, за два-три тижні до цього вони вже обговорювали його намір піти з посади ближче до Нового року. Після розмови він вирішив не чекати й тієї ж ночі написав заяву.

Колишній посадовець вважає, що міністр намагався перекласти на нього відповідальність за проблеми з будівництвом захисту енергетичних об'єктів Київщини.

Нагадаємо:

Зеленський повідомляв про недостовірне інформування з місць щодо ситуації зі світлом та доручив урядовцям підготувати додаткові інструменти взаємодії з громадами для прискорення відновлення.