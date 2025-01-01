Національний банк постраждав від падіння уламків БпЛА

У Печерському районі Києва уламки безпілотного літального апарата спричинили загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки оперативним діям працівників ДСНС пожежу вдалося швидко ліквідувати.

У пресслужбі додають, що керівництво та персонал установи працюють відповідно до затверджених протоколів, забезпечуючи стабільність фінансових процесів навіть у таких складних умовах.