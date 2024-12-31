На порталі "Дія" запрацювало закриття ФОП

Послуга з закриття ФОП знову запрацювала на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Подайте заяву за дві хвилини — і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", - йдеться у повідомленні.

Водночас українцям покроково нагадали, як скористатися послугою.

Потрібно авторизуватися на порталі "Дія".

Вибрати послугу "Закриття ФОП".

Натиснути "Подати заяву".

Перевірти дані та підписати заяву КЕПом або "Дія.Підписом".

Нагадаємо:

19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

26 грудня у "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.