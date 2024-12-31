На порталі "Дія" запрацювало закриття ФОП
Послуга з закриття ФОП знову запрацювала на порталі "Дія".
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
"Подайте заяву за дві хвилини — і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", - йдеться у повідомленні.
Водночас українцям покроково нагадали, як скористатися послугою.
- Потрібно авторизуватися на порталі "Дія".
- Вибрати послугу "Закриття ФОП".
- Натиснути "Подати заяву".
- Перевірти дані та підписати заяву КЕПом або "Дія.Підписом".
Нагадаємо:
19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.
26 грудня у "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.
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