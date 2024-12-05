На фортифікацію Харківщини виділили додатково 6 мільярдів

На будівництво фортифікацій у Харківській області було додатково виділено 6 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Стан виконання робіт — 99,9%. Побудовано і облаштовано вже майже 800 опорних пунктів.

"Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо:

13 лютого 2024 року повідомили, що з резервного фонду держбюджету на фортифікації було виділено 20 мільярдів гривень. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становив ще 10,7 мільярда гривень.