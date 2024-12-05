На фортификацию Харьковщины выделили дополнительно 6 миллиардов

На строительство фортификаций в Харьковской области было дополнительно выделено 6 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Состояние выполнения работ - 99,9%. Построено и обустроено уже почти 800 опорных пунктов.

"Министерству обороны дано поручение, чтобы все фортификации были оборудованы дренажными системами для нормального водоотвода. Необходимые изменения в документацию внесены, работа выполнена", - рассказал Шмыгаль.

Напомним:

13 февраля 2024 года сообщили, что из резервного фонда госбюджета на фортификации было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составил еще 10,7 миллиарда гривен.