На фортификацию Харьковщины выделили дополнительно 6 миллиардов
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На строительство фортификаций в Харьковской области было дополнительно выделено 6 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Состояние выполнения работ - 99,9%. Построено и обустроено уже почти 800 опорных пунктов.
"Министерству обороны дано поручение, чтобы все фортификации были оборудованы дренажными системами для нормального водоотвода. Необходимые изменения в документацию внесены, работа выполнена", - рассказал Шмыгаль.
Напомним:
13 февраля 2024 года сообщили, что из резервного фонда госбюджета на фортификации было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составил еще 10,7 миллиарда гривен.