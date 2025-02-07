Міст біля метро "Дарниця" у Києві тимчасово закриють

Рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" планують закрити з 8 лютого до 30 листопада у зв'язку з початком реконструкції.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва з посиланням на "Київавтодор".

"Обмеження руху пов’язані з початком реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Дарниця", - йдеться у повідомленні.

Дорожники розпочнуть роботи з розбирання конструкцій шляхопроводу: демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент.

Зазначається, що цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1963 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Нагадаємо:

З 31 січня до 10 травня буде обмежений рух вулицею Полярною в напрямку від вулиці Лебединської до вулиці Сім’ї Кульженків.

1 лютого, на вул. Глибочицькій, на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал, розпочався ремонт зношених ділянок трамвайних колій.