Мост возле метро "Дарница" в Киеве временно закроют

Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции.

Об этом говорится на официальном портале Киева со ссылкой на "Киевавтодор".

"Ограничения движения связаны с началом реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Дарница", - говорится в сообщении.

Дорожники начнут работы по разборке конструкций путепровода: демонтируют изношенное мостовое полотно, пролетные строения, опоры и фундамент.

Отмечается, что этот путепровод введен в эксплуатацию в 1963 году и с того момента ни разу капитально не ремонтировался.

Дополнительно для водителей установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.

Напомним:

С 31 января до 10 мая будет ограничено движение по улице Полярной в направлении от улицы Лебединской до улицы Семьи Кульженко.

1 февраля, на ул. Глубочицкой, на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Нижний Вал, начался ремонт изношенных участков трамвайных путей.