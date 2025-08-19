Почти все рестораны в Украине работают на ФОПах - Гетманцев

Большинство ресторанов в Украине работают через физических лиц-предпринимателей.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Liga.net.

По его словам, в Украине насчитывается 68 тысяч ФЛП в ресторанном бизнесе и только около 3200 юридических лиц. Даже крупные сети дорогих и престижных ресторанов часто "измельчаются" на ФОПы для оптимизации налогов.

"Ресторанный бизнес - это о репутации, об имидже. Когда делаешь большие красивые рекламные кампании, классные помещения, а при этом измельчаешься на два чека - это неправильно", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что из-за уклонения от налогообложения государство ежегодно недополучает около 7 млрд гривен налогов.

Он также отметил, что такие практики создают неравные конкурентные условия для тех, кто платит налоги и "белые" зарплаты, по сравнению с предпринимателями, которые уклоняются от налогообложения.