Львів готується до надзвичайної ситуації через морози та ризик ударів РФ

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто перейшло в режим підготовки до надзвичайної ситуації через прогноз сильних морозів на вихідні та ризик атак РФ по критичній інфраструктурі.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Садовий зазначив, що не вважає своєю роботою "передбачати ракетні обстріли" чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир'я", однак наголосив: мороз може бути сильнішим за попередній, а ворог може цим скористатися.

Мер закликав львів'ян підготуватися й перевірити укриття, зарядити павербанки та зарядні станції (і не залишати їх без нагляду під час заряджання), мати базовий запас продуктів, води й ліків.

Також він попросив звернути увагу на людей з інвалідністю та літніх мешканців у будинку й у разі потреби повідомляти на міську гарячу лінію.

За словами Садового, якщо будинок залишиться без електрики або тепла, у під'їзді та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та доступні послуги.

Окремо мер наголосив, що у разі тимчасового відключення теплопостачання не слід зливати воду з батарей — до окремого повідомлення відповідального за будинок.

Нагадаємо:

30 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).