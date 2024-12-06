Государство поможет выплатить долги киностудии Довженко

Государство профинансирует киностудию имени Александра Довженко на 5 миллионов, чтобы помочь студии выплатить долги.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, который есть в распоряжении ЭП.

Соответствующее решение правительства было принято в четверг 5 декабря..

Постановлением предлагают включить киностудию имени Довженко в перечень получателей государственных средств на поддержку кино. Согласно финансовым расчетам проекта, на помощь киностудии начиная с 2025 года планируют выделить 5 миллионов гривен.

Этими средствами государство покроет расходы на оплату труда, коммунальных услуг. При этом киностудию обяжут выделять 90% собственных доходов на погашение задолженностей.

<Государственное финансирование прекратят после выплаты всех долгов.

По словам директора киностудии на момент вступления в должность, в мае 2024 года долги состояли 36 миллионов.

"Когда я вступал в должность, мне говорили, что [задолженность] около 8 миллионов. Оказалось почти в 5 раз больше. По оценке внутреннего аудита, который мы провели, около 36 миллионов задолженность. Задолженность по зарплате была двухмесячная, и убытки ежемесячно - миллион. Ежемесячно - минус миллион, минус миллион, минус миллион", - рассказывал директор.

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