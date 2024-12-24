Фонд держмайна визначив стартову ціну продажу державного "Сумихімпрому"
ФДМ
Аукціонна комісія визначила стартову ціну державного пакета акцій ПАТ "Сумихімпром", що складає 99,9952%, на рівні 1,158 млрд грн, а також розробила умови приватизації.
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Стартову ціну має затвердити уряд, після чого цей об'єкт великої приватизації виставлять на аукціон на платформі Prozorro.
"Сумихімпром" це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія.
Повідомляється, що продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.
Умови приватизації "Сумихімпрому":
- Збереження діяльності підприємства;
- Інвестиції у розвиток: мінімум 150 млн грн на модернізацію та енергомодернізацію;
- Погашення чималих боргів: зарплати, податки, заборгованість перед Пенсійним фондом та простроченої кредиторської заборгованості (крім заборгованості перед підсанкціонованими особами);
- Забезпечення соціальних гарантій для працівників;
- Заборона звільнень: протягом перших шести місяців після зміни власника працівники захищені від скорочень;
- Дотримання вимог природоохоронного законодавства;
- Виконання колективного договору;
- Сплата дивідендів до держбюджету за 2024-2025 роки.