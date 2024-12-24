Фонд держмайна визначив стартову ціну продажу державного "Сумихімпрому"

Аукціонна комісія визначила стартову ціну державного пакета акцій ПАТ "Сумихімпром", що складає 99,9952%, на рівні 1,158 млрд грн, а також розробила умови приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Стартову ціну має затвердити уряд, після чого цей об'єкт великої приватизації виставлять на аукціон на платформі Prozorro.

"Сумихімпром" це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія.

Повідомляється, що продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Умови приватизації "Сумихімпрому":