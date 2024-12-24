Фонд госимущества определил стартовую цену продажи государственного "Сумыхимпрома"
ФДМ
Аукционная комиссия определила стартовую цену государственного пакета акций ПАО "Сумыхимпром", составляющего 99,9952%, на уровне 1,158 млрд грн, а также разработала условия приватизации.
Об этом сообщает прессслужба Фонда госимущества.
Стартовую цену должно утвердить правительство, после чего этот объект большой приватизации выставят на аукцион на платформе Prozorro.
"Сумыхимпром" это базовое предприятие химической отрасли Украины, которое работает с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия.
<Сообщается, что продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.
Условия приватизации "Сумыхимпрома":
- Сохранение деятельности предприятия;
- Инвестиции в развитие: минимум 150 млн грн на модернизацию и энергомодернизацию;
- Погашение немалых долгов: зарплаты, налоги, задолженность перед Пенсионным фондом и просроченной кредиторской задолженности (кроме задолженности перед подсанкционными лицами);
- Обеспечение социальных гарантий для работников;
- Запрет увольнений: в течение первых шести месяцев после смены собственника работники защищены от сокращений;
- Соблюдение требований природоохранного законодательства;
- Выполнение коллективного договора;
- Уплата дивидендов в госбюджет за 2024-2025 годы.