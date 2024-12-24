Фонд госимущества определил стартовую цену продажи государственного "Сумыхимпрома"

Аукционная комиссия определила стартовую цену государственного пакета акций ПАО "Сумыхимпром", составляющего 99,9952%, на уровне 1,158 млрд грн, а также разработала условия приватизации.

Об этом сообщает прессслужба Фонда госимущества.

Стартовую цену должно утвердить правительство, после чего этот объект большой приватизации выставят на аукцион на платформе Prozorro.

"Сумыхимпром" это базовое предприятие химической отрасли Украины, которое работает с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия.

<Сообщается, что продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

Условия приватизации "Сумыхимпрома":