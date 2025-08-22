Правоохранители разоблачили масштабную схему с госземлей на Днепропетровщине

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного отчуждения земли государственного предприятия "ДГ "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП и ГБР.

Бывшие должностные лица Госгеокадастра, несмотря на действующие акты постоянного пользования, незаконно изъяли более 500 гектаров государственной земли.

Часть участков - 239 гектаров стоимостью около 24 млн грн - безвозмездно передали в частную собственность через подставных лиц. Впоследствии большинство этих земель сосредоточили в собственности одного бенефициара и связанных с ним лиц. В результате они получили 106 участков общей площадью 206 гектаров.

По информации собеседников ЭП в правоохранительных органах, подозреваемыми по делу являются:

Роман Лещенко - бывший председатель Госгеокадастра Украины (служебная халатность, ч. 2 ст. 367 УКУ),

- бывший председатель Госгеокадастра Украины (служебная халатность, ч. 2 ст. 367 УКУ), Дмитрий Свердлин - бывший начальник ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области, ныне депутат горсовета (завладение государственным имуществом, ч. 5 ст. 191 УКУ),

- бывший начальник ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области, ныне депутат горсовета (завладение государственным имуществом, ч. 5 ст. 191 УКУ), Владимир Гавриленко - бывший начальник районного отдела Госгеокадастра (завладение государственным имуществом, ч. 5 ст. 191 УКУ),

- бывший начальник районного отдела Госгеокадастра (завладение государственным имуществом, ч. 5 ст. 191 УКУ), Александр Овсюк - бывший руководитель государственного предприятия "ДГ "Днепр" (завладение государственным имуществом, ч. 5 ст. 191 УКУ).

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. ГБР принимает меры для возвращения земель в государственную собственность.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.