Чиновника КРАІЛ затримало ДБР за сприяння роботі онлайн-казино, яке відмивало російські гроші

Працівники ДБР затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино в Україні, яке відмивало кошти російського походження.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що затриманий, державний службовець категорії "А" Яхній Євген Миколайович (за даними джерела ЕП), разом із Головою КРАІЛ тривалий час не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству, яке здійснювало гральну діяльність в Інтернеті. Це сприяло реалізації злочинного механізму збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, яка згодом передавалася представникам держави-агресора.

Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за (ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо:

19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.