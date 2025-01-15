Чиновника КРАІЛ затримало ДБР за сприяння роботі онлайн-казино, яке відмивало російські гроші
Працівники ДБР затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино в Україні, яке відмивало кошти російського походження.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.
Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за (ст. 111-2 КК України).
Нагадаємо:
19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.