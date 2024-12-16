Чернишов задекларував 4 мільйони зарплати й виплат при звільненні з "Нафтогазу"

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов задекларував 3,9 млн грн заробітної плати та інших виплат при звільненні з НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій від 14 грудня Чернишов задекларував 3 926 738 грн заробітної плати та інших виплат при звільненні з НАК "Нафтогаз України".

Чернишов задекларував 21,8 млн грн доходів за 2018 рік, 476 тис. грн доходів за 2019 рік, 2,1 млн грн доходів за 2020 рік, 24,9 млн грн доходів за 2021 рік, 3,4 млн грн доходів за 2022 рік і 25,3 млн грн доходів за 2023 рік, пише агентство.

Нагадаємо:

У 2020-2022 роках Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій. 4 листопада 2022 року КМУ призначив Чернишова головою правління "Нафтогаз України".

На засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Наглядова рада групи "Нафтогаз" обрала виконувача обов'язків голови правління компанії й погодила початок процесу відбору кандидатів на цю посаду.