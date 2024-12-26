Центральний банк Туреччини вперше за два роки знизив облікову ставку

Центробанк Туреччини знизив облікову ставку – на 2,5% до 47,5% вперше з лютого 2023 року.

Про це повідомляє Daily Sabbah.

Зазначається, що банк обґрунтував рішення знизити ставку сповільненням інфляції до 47% та стабілізацією цін у сфері послуг, яка мала найбільше проблем.

Водночас у ЦБ заявили, що це ще не початок періоду поступового зниження ставки і її знову можуть підвищувати залежно від динаміки цін.

У повідомленні йдеться, що на 2025 рік Центробанк запланував вісім засідань для перегляду ставки.

"Жорстка грошово-кредитна політика зберігатиметься доти, доки не спостерігатиметься суттєве та стійке зниження базової щомісячної інфляції, а інфляційні очікування не наблизяться до прогнозованого діапазону", — йдеться в заяві Центробанку.

Нагадаємо:

Економіка Туреччини занурилася в рецесію, а економічна активність стримувалася високими відсотковими ставками, оскільки центральний банк країни намагався приборкати інфляцію.

Річна інфляція в Туреччині прискорилася до 67,1% у лютому з 64,9% у січні - темпи зростанням виявилися швидшими, ніж прогнозувалося.