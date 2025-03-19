АРМА шукає управителя для палацу в центрі Києва
АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для палацу "Жовтневий" у центрі Києва.
Про це повідомила голова агентства Олена Дума.
"Ми оголошуємо конкурс на пошук управителя, який не лише збереже цей об’єкт, а й забезпечить його ефективну експлуатацію в інтересах держави", - повідомила вона.
Тендер оголошено на платформі Prozorro і наразі триває подання пропозицій.
Комплекс нерухомості загальною площею 17,5 квадратних кілометрів.
"Його ефективне управління передбачає не лише фінансову вигоду для державного бюджету, а й забезпечення належного функціонування як сучасного концертного та культурного простору", - продовжила Дума.
Згідно з тендерною документацією, сума щомісячних очікуваних доходів від управління повинна становити не менше 2 млн гривень. Отримані доходи будуть спрямовуватись до державного бюджету України.
Нагадаємо:
АРМА 18 березня 2025 року обрало управителя для Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності, 2. Переможцем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".