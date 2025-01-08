ЗМІ: США оголосять про 500 млн дол військової допомоги Україні на "Рамштайн"

У четвер, 9 січня, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн під час зустрічі Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на журналістку "Голосу Америки" та агентство AP, яке поспілкувалося із проінформованими співрозмовниками.

Як зазначило агентство, йдеться про передання зброї з американських арсеналів, а не про виробництво нового озброєння.

Співрозмовник, ознайомлений із ситуацією, повідомив, що США хочуть поставити цю партію зброї Україні до кінця січня.

Журналістка "Голосу Америки" зазначила, що це буде останній пакет допомоги адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

Раніше неофіційно повідомляли, що у цей день адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.

Як інформували, очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окресилити плани з підтримки України до 2027 року.