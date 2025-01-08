СМИ: США объявят о 500 млн дол военной помощи Украине на "Рамштайн"

В четверг, 9 января, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму $500 млн во время встречи Контактной группы по вопросам Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" и агентство AP, которое пообщалось с информированными собеседниками.

Как отметило агентство, речь идет о передаче оружия из американских арсеналов, а не о производстве нового вооружения.

Собеседник, ознакомленный с ситуацией, сообщил, что США хотят поставить эту партию оружия Украине до конца января.

Журналистка "Голоса Америки" отметила, что это будет последний пакет помощи администрации действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее неофициально сообщалось, что в этот день администрация Джо Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.

Как информировали, глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны определить планы по поддержке Украины до 2027 года.