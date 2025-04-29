Завод-виробник повністю замінив браковані міни й покращив їх технологію – Мінстратегпром

Остаточна кількість проблемних мінометних пострілів, поставлених одним з державних підприємств, становила 39 455 штук. Їх усі замінили за рахунок виробника в рамках гарантійних зобов’язань.

Про це розповіли у Міністерстві стратегічних галузей промисловості у відповідь на запит ЕП.

Заміна бракованих мін відбувалась поетапно щомісяця, починаючи з грудня 2024 року. Паралельно завод відвантажував боєприпаси за чинними контрактами.

"Внесено зміни до конструкції мінометних пострілів, вдосконалено технологію виробництва та посилено контроль за якістю виробів. Нові партії мінометних пострілів калібру 120 мм виготовлені за зміненою технологією, пройшли ряд випробувань, зокрема у військах", – йдеться у відповіді Мінстратегпрому.

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У відомстві також зазначили, що в рамках двох кримінальних проваджень триває слідство щодо осіб, які можуть бути винними у постачанні неякісних боєприпасів восени минулого року.

Загалом Мінстратегпром відзвітував про 2,4 млн вироблених мін та артилерійських боєприпасів у 2024-му році.

Нагадаємо:

Скандал із постачанням бракованих мін на фронт стався восени 2024-го року. Тоді виявилось, що одне з оборонних підприємств відвантажило військовим десятки тисяч боєприпасів з неякісними комплектуючими, а також зірвало терміни постачання боєприпасів за контрактом із Міноборони.