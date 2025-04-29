Завод-производитель полностью заменил бракованные мины и улучшил их технологию – Минстратегпром

Окончательное количество проблемных минометных выстрелов, поставленных одним из государственных предприятий, составило 39 455 штук. Их все заменили за счет производителя в рамках гарантийных обязательств.

Об этом рассказали в Министерстве стратегических отраслей промышленности в ответ на запрос ЭП.

Замена бракованных мин происходила поэтапно ежемесячно, начиная с декабря 2024 года. Параллельно завод отгружал боеприпасы по действующим контрактам.

"Внесены изменения в конструкцию минометных выстрелов, усовершенствована технология производства и усилен контроль за качеством изделий. Новые партии минометных выстрелов калибра 120 мм изготовлены по измененной технологии, прошли ряд испытаний, в частности в войсках", - говорится в ответе Минстратегпрома.

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В ведомстве также отметили, что в рамках двух уголовных производств продолжается следствие в отношении лиц, которые могут быть виновными в поставке некачественных боеприпасов осенью прошлого года.

В общем Минстратегпром отчитался о 2,4 млн произведенных мин и артиллерийских боеприпасов в 2024-м году.

Напомним:

Скандал с поставками бракованных мин на фронт произошел осенью 2024-го года. Тогда оказалось, что одно из оборонных предприятий отгрузило военным десятки тысяч боеприпасов с некачественными комплектующими, а также сорвало сроки поставки боеприпасов по контракту с Минобороны.