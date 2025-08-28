Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян

По известному заводу Bayraktar в Киеве в ночь на 28 августа был нанесен удар. Об этом сообщил соучредитель ОО "Варта-1", депутат Львовского городского совета 8-го созыва Игорь Зинкевич. Соответствующую информацию "Оборонке" также подтвердили в компании Baykar Makina.

По его данным, было зафиксировано два попадания, в результате чего производственные мощности получили серьезные повреждения. Но конкретный масштаб поражения пока неизвестен.

Ігор Зінкевич

"Несмотря на войну и предыдущие атаки, компания продолжала вкладывать десятки миллионов собственных средств, обучать персонал и готовить производство. Большинство мощностей уже были почти готовы, основной персонал завершил обучение" , - отметил Игорь Зинкевич.

Напомним, что во время массированной атаки россиян в ночь на 28 августа на Киевщине было сбито 70 вражеских беспилотников. Это рекордный показатель при использовании дронов-перехватчиков.