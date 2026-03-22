У Чехії підпалили українське підприємство тепловізорів: поліція підозрює теракт

Підприємство Archer LPP у чеському місті Пардубіце, де виробляють українські тепловізори Archer, зазнало підпалу.

Про це повідомив засновник Archer Олександр Яременко.

Він заявив, що в ніч на 20 березня об'єкт нібито цілеспрямовано спалила група людей у масках.

За словами Яременка, попри атаку компанія має намір виконати всі договірні зобов'язання і вчасно відвантажити продукцію партнерам.

У холдингу LPP Holding, до якого входить Archer LPP, підтвердили, що вранці 20 березня на одному з об'єктів сталася пожежа, однак обійшлося без постраждалих.

У компанії зазначили, що співпрацюють із правоохоронними органами Чехії та підтримують розслідування, але поки не роблять припущень щодо причин інциденту.

Водночас, як пише "Інтерфакс-Україна", за інформацією місцевих ЗМІ, згорів складський цех, а також вогонь перекинувся на сусідню адміністративну будівлю.

Чеські слідчі та пожежники вже розпочали огляд місця пожежі, який може тривати кілька днів. За даними місцевих медіа, поліція розглядає версію терористичного акту.

Представниця Archer LPP Ольга Дуплічук заявила, що внаслідок пожежі було знищено майже все виробництво, включно з готовою продукцією.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах і місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії поки що призупинилася.

Керівник Archer Олександр Яременко тоді заявляв, що звинувачення безпідставні, а під час обшуків слідчі вилучили техніку і документи, що тимчасово паралізувало роботу підприємства.