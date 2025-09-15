Справу щодо виробника тепловізорів Archer закрито: доказів не знайшли

НАБУ завершило розслідування у провадженні, відкритому після обшуків у виробника тепловізійних прицілів Archer. За підсумками слідства ухвалено рішення про закриття справи через відсутність доказів

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що попередні оцінки не завжди свідчать про наявність злочину. Водночас такі розслідування нібито допомагають "удосконалювати внутрішні процедури та контроль у сфері оборонних закупівель".

Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського союзу.

У 2023 році детективи НАБУ провели обшуки в офісах і квартирах працівників Archer. Тоді Бюро повідомляло про підозру в можливій розтраті майже 200 млн грн при виконанні оборонних контрактів на загальну суму приблизно 1,5 млрд грн і про затримки поставок техніки для ЗСУ.

Керівник Archer Олександр Яременко тоді заявляв, що звинувачення безпідставні, а під час обшуків слідчі вилучили техніку і документи, що тимчасово паралізувало роботу підприємства.

