Стали відомі деталі розробки української ракети "Пекло"

Програма зі створення нової крилатої ракети тривала один рік і коштувала компанії-розробнику кількох мільйонів доларів.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

У серпні 2023 року компанія, після консультації з військовими, розробила собі технічне завдання і намалювала перші ескізи. Програма розробки тривала один рік, фінансувалася самим виробником і коштувала йому кількох мільйонів доларів.

"Пекло" і "Паляниця" – маленькі ракети чи реактивні дрони? | Оборонcast

Спосіб запуску ракети "Пекло" поки не розкривають з міркувань безпеки. Але в ході подальшого розроблення компанія планує зробити можливість старту з різних платформ.

"Пекло" має щонайменше два способи наведення на ціль - інерціальну систему та GPS. Інформацію про інші встановлені або перспективні системи наведення компанія не розкриває, але зазначає, що зараз триває розробка різних варіантів ракети.

Коли виріб був уже майже готовим, його продемонстрували військовим на полігоні. На одну з демонстрацій запросили й президента Зеленського. За інформацією ЕП, саме він і придумав назву "Пекло", оскільки ракета викликала в нього відповідні асоціації.

З початку розробки було щонайменше п'ять бойових застосувань "Пекла", одне з яких, попередньо, закінчилося ураженням дорогої російської військової цілі.

Наразі ракета пішла в серійне виробництво, за три місяці їх було виготовлено близько 100 штук.

Детальніше про український дрон-ракету "Пекло" читайте в матеріалі "Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета або слухайте в новому випуску УП.Оборонсаст.