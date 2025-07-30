РФ ночью ударила по вокзалу в Павлограде: УЗ рассказала о последствиях

Ночью 30 июля Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине - пострадал вокзал в Павлограде.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие", - говорится в сообщении.

В результате атаки, утром 30 июля ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом:

№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка - Лозовая (вместо Синельниково-1 - Лозовая).

№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая - Варваровка (вместо Лозовая - Днепр).

№7010 будет курсировать по маршруту Каменское - Орловщина (вместо Каменское - Краматорск).

№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

Напомним:

Два человека пострадали, погиб скот и бушевали пожары на нескольких предприятиях в результате российского удара беспилотниками по Днепропетровской области ночью 30 июля.