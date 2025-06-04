Дроны РФ ночью разбомбили завод биоэтанола на Сумщине

РФ ночью 4 июня атаковала инфраструктуру в Лебединской громаде на Сумщине: пострадало предприятие по производству биоэтанола.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Предварительно, есть попадание 12 единиц БпЛА. Беспилотники попали по предприятию в селе общины. В результате ударов произошел пожар.

Последствия обстрелов Сумщины Россией ночью 4 июня 2025 года Фото: Сумская ОВА

"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов.

Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.

Напомним:

В ночь на 4 июня российские захватчики атаковали Украину 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.