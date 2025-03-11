Оборонная отрасль просит облегчить наказание за нарушение поставок оружия
Представители ОПК заявляют, что действующая система наказаний за задержки в поставках и нарушение качества оружия является жесткой и просят пересмотреть ее.
Источники: исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко, министр стратегпрома Герман Сметанин, исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.
По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, украинская оборонная промышленность нуждается в отмене дублирующих штрафных санкций.
"Это необходимо для того, чтобы украинские оборонные предприятия продолжали работать и увеличивать объемы производимого оружия", - подчеркнул он.
По словам министра, эти санкции часто превышают рентабельность по подписанным договорам. И их нужно убрать и обеспечить начисление штрафов, как стимул ускорения доставок военных товаров.
"В большинстве случаев увеличение сроков поставки продукции не зависят от самих предприятий, а вызваны задержками поставок критических комплектующих из-за рубежа или повреждениями от вражеских обстрелов", - добавил он.
Так, Украинский совет оружейников выступил за законопроект №12258, который предлагает отменить один из дублирующих штрафов для производителей - плату за пользование авансовыми средствами.
Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко указывает, что украинские производители платят до 13% штрафов в месяц, если не успевают выполнить контракт по "объективным причинам". По его убеждению, штрафная система нуждается в реформировании:
- штрафы должны стимулировать выполнение контрактов, а не уничтожать производство,
- необходимо учитывать форс-мажоры (ракетные удары, мобилизацию, перебои с логистикой),
- украинские производители не должны быть в худшей позиции с иностранными поставщиками (последние не имеют дублирующих штрафов).
Федирко добавил, что изменения должны касаться только новых контрактов, а любая попытка применить их к старым соглашениям создаст коррупционные риски.
В то же время исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров объясняет, что средняя рентабельность производства вооружения составляет 5-7%, а штрафы за месяц задержки делают выполнение контрактов просто невыгодным.
Он предлагает оставить простые и понятные санкции: 0,1% пени за день просрочки и 20% штрафа за некачественную продукцию.
Напомним:
Бюджетный комитет Верховной рады 13 января рассмотрел законопроект #12245 об управлении публичными инвестициями.