Німеччина профінансує постачання 180 000 снарядів Rheinmetall для зенітних установок в Україні

Українське Міноборони досягло домовленості з концерном Rheinmetall щодо поставок додаткових 35-мм снарядів для установок Gepard.

Про це повідомляється у релізі концерну.

Нове замовлення на 180 000 снарядів HEI-T (осколково-фугасні з трасувальним зарядом), що оцінюється в кілька десятків мільйонів євро, фінансується Німеччиною. Постачання планується на початок 2026 року.

Ці боєприпаси призначені для боротьби з різними повітряними цілями, зокрема безпілотниками. Вони виготовлятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.

"Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року", – повідомили у Rheinmetall.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України уклало контракт із німецьким концерном Rheinmetall на постачання модулів метальних зарядів для 155-мм артилерії.