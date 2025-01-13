ГУР опублікувало дані російських виробників дронів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War & Sanctions запускає новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Зазначається, що перша опублікована категорія ― виробники БПЛА держави-агресора.

Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БПЛА:

Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БПЛА.

Щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, що ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.

В опублікованому переліку ― дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України. Серед них:

підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА "Shahed-136" – "Герань" та "Гарпия" – АТ "ОЕЗ ППТ АЛАБУГА", ТОВ "АЛЬБАТРОС", АТ "ІЕМЗ КУПОЛ" та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", та виробляє баражуючі "Ланцети", розвідувальні "Zala";

виробники багатоцільових російських БПЛА "Орион" та "Альтаир" – АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ";

виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам зс рф в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

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