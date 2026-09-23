Дрон упав на чотириповерховий бізнес-центр у Києві – Кличко

У Голосіївському районі Києва російський безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце. Інформації про руйнування, пожежу чи постраждалих від цього наразі не повідомляли.

Раніше у Голосіївському районі БпЛА влучив в АЗС, а в Дарницькому в об'єкт транспортної інфраструктури.

Станом на ранок у столиці відомо про трьох постраждалих, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо:

У Голосіївському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.