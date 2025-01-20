Арештовані активи скерують на реабілітацію українських військових: підписано Меморандум

20 січня 2025 року АРМА та Консультативна рада у справах ветеранів підписали Меморандум про співпрацю. Мета документа, підписаного головою АРМА Оленою Думою і головою ради Сергієм Куніциним – підтримка ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та сімей загиблих захисників.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що ключові напрями співпраці включають:

Участь у формуванні державної політики щодо соціальних гарантій зазначених категорій громадян;

Вдосконалення законодавства для підвищення ефективності управління активами, особливо в умовах воєнного стану, що передбачає ⁠відкриття від імені Держави можливості для реабілітації ветеранів, УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, як фізичної, так і психологічної (для цього розроблено Нацагентством і вже зареєстровано законопроєкт №11009);

Сприяння передачі без конкурсів автотранспорт військовим та фортифікаційну техніку на потреби фронту, що також передбачає законопроєкт №11009;

Сприяння забезпеченню житлом, тимчасовому розміщенню та працевлаштуванню ветеранів та членів їхніх родин на підприємствах, що перебувають в управлінні АРМА;

Проведення спільних заходів, досліджень та розробка законодавчих ініціатив.

Куніцин зазначив, що Підписаний Меморандум відкриває нові можливості для розв'язання нагальних питань соціального захисту наших героїв та їхніх родин.

Нагадаємо:

У "Дії" запустили нову програму для ветеранів "Ветеранський спорт", яка передбачає можливість отримати 1500 грн щоквартально на заняття спортом.