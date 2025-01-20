Арестованные активы направят на реабилитацию украинских военных: подписан Меморандум

20 января 2025 года АРМА и Консультативный совет по делам ветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве. Цель документа, подписанного главой АРМА Еленой Думой и председателем совета Сергеем Куницыным - поддержка ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью и семей погибших защитников.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что ключевые направления сотрудничества включают:

Участие в формировании государственной политики относительно социальных гарантий указанных категорий граждан;

Совершенствование законодательства для повышения эффективности управления активами, особенно в условиях военного положения, что предусматривает открытие от имени государства возможности для реабилитации ветеранов, УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны, как физической, так и психологической (для этого разработано Нацагентством и уже зарегистрирован законопроект №11009);

Содействие передаче без конкурсов автотранспорт военным и фортификационную технику на нужды фронта, что также предусматривает законопроект №11009;

Содействие обеспечению жильем, временному размещению и трудоустройству ветеранов и членов их семей на предприятиях, находящихся в управлении АРМА;

Проведение совместных мероприятий, исследований и разработка законодательных инициатив.

Куницын отметил, что Подписанный Меморандум открывает новые возможности для решения насущных вопросов социальной защиты наших героев и их семей.

Напомним:

В "Дії" запустили новую программу для ветеранов "Ветеранский спорт", которая предусматривает возможность получить 1500 грн ежеквартально на занятия спортом.