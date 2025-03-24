У РФ банкомати перестали приймати нові купюри через санкції – росЗМІ
Деякі банкомати в Росії перестали приймати нові купюри номіналом у п'ять тисяч рублів, що надійшли в масовий обіг наприкінці минулого року.
Про це пише російське видання The Moscow Times.
Як повідомляють банки та представники кредитних організацій, це пов’язано з виходом з російського ринку виробників банківських автоматів.
У "Новікомбанку", який належить "Ростеху", пояснили, що через санкції іноземні компанії більше не оновлюють програмне забезпечення банкоматів і не створюють шаблони для розпізнавання нових банкнот.
Наразі близько 15% касових пристроїв в Росії не приймають нові купюри. У Москві ця частка може сягати 25%, оскільки там використовувалося обладнання різних виробників.
Так, на думку експертів, банки РФ зможуть розв'язати проблему за шість місяців. Частково допомогти у цьому може розробка нового програмного забезпечення від Госзнака. Але таким чином можна буде адаптувати близько 60% банкоматів у країні.
Нагадаємо:
На початок березня повна вартість кредитів (ПСК) у 15 найбільших банках Росії зросла до майже 37%, збільшившись за місяць на 1,5%, попри те, що Центробанк зберіг ключову ставку на рівні 21%.
Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати "позики до зарплати" під 292% річних.