У РФ банкомати перестали приймати нові купюри через санкції – росЗМІ

Деякі банкомати в Росії перестали приймати нові купюри номіналом у п'ять тисяч рублів, що надійшли в масовий обіг наприкінці минулого року.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Як повідомляють банки та представники кредитних організацій, це пов’язано з виходом з російського ринку виробників банківських автоматів.

У "Новікомбанку", який належить "Ростеху", пояснили, що через санкції іноземні компанії більше не оновлюють програмне забезпечення банкоматів і не створюють шаблони для розпізнавання нових банкнот.

Наразі близько 15% касових пристроїв в Росії не приймають нові купюри. У Москві ця частка може сягати 25%, оскільки там використовувалося обладнання різних виробників.

Так, на думку експертів, банки РФ зможуть розв'язати проблему за шість місяців. Частково допомогти у цьому може розробка нового програмного забезпечення від Госзнака. Але таким чином можна буде адаптувати близько 60% банкоматів у країні.

Нагадаємо:

На початок березня повна вартість кредитів (ПСК) у 15 найбільших банках Росії зросла до майже 37%, збільшившись за місяць на 1,5%, попри те, що Центробанк зберіг ключову ставку на рівні 21%.

Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати "позики до зарплати" під 292% річних.