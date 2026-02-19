Колишні облавтодори передадуть на приватизацію

Колишні облавтодори, які нині належать до сфери управління держагентства з відновлення інфраструктури, після завершення аудиту передадуть Фонду держмайна України для приватизації.

Про це розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв'ю ЕП.

"Зараз завершується аудит – майже рік триває структуризація. За останній рік їхня виручка зросла на 40%, цього року прогнозується ще плюс 60%. Після завершення аудиту передамо активи Фонду держмайна для приватизації", - повідомив він.

Приватизація облавтодорів в Україні є частиною стратегії реформування дорожньої галузі, спрямованої на демонополізацію ринку та залучення приватних інвестицій.

Процес передбачає передачу непрофільних активів та підрозділів у приватну власність для підвищення ефективності будівництва та ремонту доріг.

Нагадаємо:

Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, каже прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Більшість бюджетних коштів, передбачених на ремонт і утримання доріг у 2026 році, розписані на грудень, тож наразі їх фактично немає.