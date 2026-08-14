Андрій Хоркавий: "Без боротьби з нелегалами стандарти безпеки ЄС на дорогах не запрацюють"

26 липня 2026 року набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та відпочинку водіїв, які гармонізують українське законодавство з нормами ЄС. Однак експерт у галузі транспорту та пасажирських перевезень Андрій Хоркавий вважає, що без системної боротьби з тіньовим сегментом і реального контролю ці зміни залишаться лише формальністю.

У своєму блозі на сайті "Цензор.НЕТ", Хоркавий звертає увагу на статистику Укртрансбезпеки за 2025 рік. Вона свідчить, що протягом року на дорогах України сталося 4600 ДТП за участю ліцензованого автомобільного транспорту. Загинули 233 особи, травмовано 1471. Порівняно з 2024 роком кількість таких аварій зросла на 30,2%, загиблих – на 25,3%, а травмованих – на 30,5%.

"Це не просто зростання, це провал. І це сталося протягом року після ухвалення Національної транспортної стратегії, яка має на меті "досягнення здатності забезпечити належний рівень безпеки руху", – наголошує експерт.

Хоркавий особливо акцентує увагу на проблемі нелегальних перевізників. За його словами, офіційна статистика відображає лише "верхівку айсберга" - ліцензованих легальних операторів ринку перевезень. Поруч із ними існує тіньовий ринок, де транспортні засоби часто перероблені з вантажних, не обладнані тахографами, не виконуються вимоги щодо режиму праці та відпочинку водіїв.

"Поки держава тисне на легальних перевізників штрафами та перевірками, "сірі" та "чорні" оператори щодня виходять на маршрути без жодного контролю. Статистику їхніх ДТП ніхто не веде. Реальна кількість аварій за участі нелегалів значно більша, але ці випадки просто розчиняються в загальній статистиці", – наголошує Хоркавий.

Він зазначає, що ситуація з аварійністю покращилася лише в сегменті міжнародних перевезень: частка ДТП знизилася з 6,2% до 5,1%. Це, на думку експерта, є наслідком вищих вимог до технічного стану автобусів, кращої підготовки водіїв і жорсткішому контролю з боку європейських регуляторів.

Хоркавий нагадує, що нові правила, зокрема щодо режиму праці та відпочинку водіїв (максимум 4,5 години безперервного керування, щоденний відпочинок не менше 11 годин, тижневий – мінімум 45 годин у готелі, а не в кабіні), а також вимоги до смарт-тахографів, техогляду та кваліфікації водіїв (Код 95) є важливим кроком до євроінтеграції. Втім, на його переконання, вони працюватимуть лише за умови реального контролю за всім ринком.

"Жодні стандарти не запрацюють, поки існує величезний нелегальний ринок перевезень, де ці правила просто ігнорують. У цих умовах потрібні нові стратегічні рішення, і ринок легальних перевізників очікує на них від нового прем'єр-міністра та Уряду", – резюмує Андрій Хоркавий.

Як приклад відповідального підходу він наводить досвід компанії KLR Bus на найдовшому маршруті Київ–Лісабон–Київ (близько 10 000 км), де оператор використовує сучасні автобуси 2025–2026 років, екіпажі з восьми водіїв, службове житло для відпочинку та трирівневу систему технічного контролю.