Золото встановило рекорд на тлі митної війни та антирекорду долара

У понеділок ціна золота досягла рекордного рівня на тлі занепокоєння щодо глобального економічного зростання через торговельну війну між США та Китаєм.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Станом на ранок, золото зросло на 1,4% — до $3 373,70 за унцію. Загалом за торгову сесію воно досягло рекордних $3 385,08. Ф’ючерси на золото в США зросли на 1,8% — до $3 386,50.

Індекс долара натомість впав до найнижчого рівня за останні три роки, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют.

"Фундаментально ринки враховують зростання геополітичних ризиків через тарифну напруженість із боку США та побоювання стагфляції. Крім того, стабільний попит з боку центральних банків підтримує подальше зростання цін", — зазначив стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення «дзеркальних тарифів» проти десятків країн. Хоча частині з них пізніше надали відстрочку, адміністрація посилила торговельне протистояння з Китаєм.

У понеділок Китай застеріг інші країни від укладення широкомасштабних економічних угод зі США, які могли б зашкодити китайським інтересам — саме таких угод, за повідомленнями, вимагає Трамп від країн, що шукають послаблення тарифів.

Тим часом Трамп розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його команда навіть розглядає можливість звільнення Пауелла.

На тлі цих подій золото, як "тиха гавань", виглядає привабливо для інвесторів.

"Наступною важливою ціллю для золота може стати рівень $3 500, хоча на ринку вже є ознаки перегріву, і технічні індикатори вказують на можливу корекцію найближчим часом", — додав Ронг.

Срібло подорожчало на 0,4% — до $32,71 за унцію, платина — на 0,3% (до $969,65), тоді як паладій знизився на 0,5% — до $957,68.

Нагадаємо:

Китай застеріг інші країни від укладення торговельних угод зі США, які можуть завдати шкоди інтересам Пекіна, загострюючи протистояння з Вашингтоном.

Золото досягнуло нового рекордного рівня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нове розслідування, яке може відкрити ще один фронт у глобальній торговельній війні.