Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 140 суб'єктів фінансового сектору Росії.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський підписав ще один документ – законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, який буде внесений до Верховної Ради України.

"Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну", - підсумував він.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання - аеропортів та авіавантажних компаній - та 74 фізосіб РФ.

У грудні 2024 року рішенням РНБО застосовані персональні санкції щодо 4 юридичних та 2 фізичних осіб, які причетні до виготовлення російських бойових FPV-дронів.