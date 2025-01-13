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Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору РФ

Артур Крижний — 13 січня, 21:47
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору РФ
Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 140 суб'єктів фінансового сектору Росії.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський підписав ще один документ – законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, який буде внесений до Верховної Ради України.

"Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну", - підсумував він.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання - аеропортів та авіавантажних компаній - та 74 фізосіб РФ.

У грудні 2024 року рішенням РНБО застосовані персональні санкції щодо 4 юридичних та 2 фізичних осіб, які причетні до виготовлення російських бойових FPV-дронів.

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