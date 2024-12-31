Українцям розповіли, чи справді планують підвищити тарифи на газ

Нацкомісія з питань енергетики заявляє, що наразі жодних змін тарифів на газ для населення не планується.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"Увага! У ЗМІ поширюється неправдива інформація. Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чинний тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

30.12.2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України". Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

Також незмінною залишається вартість розподілу газу, додає регулятор.

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться.

Нагадаємо:

Повідомлялося, що з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.