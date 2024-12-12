Европейский центробанк снизил ключевые процентные ставки в четвертый раз в этом году

Европейский центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 3% годовых.

Об этом пишет агентство Reuters.

В июне этого года она составляла 4%. Это четвертое снижение ставок за 2024 год.

ЕЦБ снизил ставки из-за замедления инфляции и приближения ее к целевому уровню - 2%. По прогнозам регулятора, в 2024 году инфляция составит 2,4%, в 2025 году - 2,1%, в 2026 году - 1,9%, в 2027 году - 2,1%.

В ЕЦБ отмечают, что условия финансирования смягчают, поскольку снижение процентной ставки постепенно делает новые заимствования менее дорогими для фирм и домохозяйств. Тем не менее условия продолжают быть жесткими, так как монетарная политика остается ограничительной, а прошлое повышение процентных ставок все еще влияет на непогашенный запас кредитов.

Ожидается, что ЕЦБ продолжит политику снижения ставок до 2-2,5% для стимулирования экономики.

Напомним:

В сентябре этого года ЕЦБ уже снижал процентные ставки: базовую снизили до 3,65%, маржинальную кредитную ставку - до 3,9%, по депозитам - 3,5%.