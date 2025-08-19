Європейські акції відреагували на можливе припинення бойових дій між РФ та Україною

Європейські акції відкрилися з підвищенням, а ціни на нафту знизились на тлі обговорень можливого припинення бойових дій між Росією та Україною.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Євро злегка зміцнився щодо долара після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що питання безпекових гарантій для його країни можуть бути вирішені протягом 10 днів після переговорів із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Акції в Азії не показали значних змін, оскільки трейдери очікують сигналів щодо політики від Федеральної резервної системи перед її щорічною зустріччю в Джексон-Хоулі, штат Вайомінг.

Індекс європейських акцій STOXX 600 піднявся на 0,1%, так само як і британський FTSE 100. Французький CAC 40 зріс на 0,2%, а німецький DAX додав 0,1%.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у понеділок на Fox News, що зустріч Трампа з Зеленським та іншими європейськими та НАТО партнерами була дуже успішною.

Трамп повідомив, що він зателефонував Путіну і почав організовувати зустріч між Путіним і Зеленським, після чого відбудеться тристоронній саміт трьох президентів.

Індекс європейських оборонних акцій знизився на 1,3%, а акції шведського військового підрядника Saab AB впали на 3,7%.

Трейдери продовжують стежити за геополітичними подіями, а також за симпозіумом Федеральної резервної системи 21-23 серпня у Джексон-Хоулі, де голова Джером Пауелл виступить із доповіддю про економічні перспективи та політику центрального банку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав "хорошу" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами та працює над організацією зустрічі правителя Росії Володимира Путіна і Зеленського, а також тристоронньої зустрічі.