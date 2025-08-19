Европейские акции отреагировали на возможное прекращение боевых действий между РФ и Украиной

Европейские акции открылись с повышением, а цены на нефть снизились на фоне обсуждений возможного прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Евро слегка укрепился относительно доллара после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы гарантий безопасности для его страны могут быть решены в течение 10 дней после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Акции в Азии не показали значительных изменений, поскольку трейдеры ожидают сигналов по политике от Федеральной резервной системы перед ее ежегодной встречей в Джексон-Хоули, штат Вайоминг.

Индекс европейских акций STOXX 600 поднялся на 0,1%, так же как и британский FTSE 100. Французский CAC 40 вырос на 0,2%, а немецкий DAX прибавил 0,1%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в понедельник на Fox News, что встреча Трампа с Зеленским и другими европейскими и НАТО партнерами была очень успешной.

Трамп сообщил, что он позвонил Путину и начал организовывать встречу между Путиным и Зеленским, после чего состоится трехсторонний саммит трех президентов.

Индекс европейских оборонных акций снизился на 1,3%, а акции шведского военного подрядчика Saab AB упали на 3,7%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, а также за симпозиумом Федеральной резервной системы 21-23 августа в Джексон-Хоули, где председатель Джером Пауэлл выступит с докладом об экономических перспективах и политике центрального банка.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел "хорошую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами и работает над организацией встречи правителя России Владимира Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи.