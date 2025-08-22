ЄС боїться домінування долара й пришвидшує створення крипто-євро

Чиновники ЄС активізують роботу над створенням цифрового євро після ухвалення у США закону про стейблкоїни, який посилив занепокоєння щодо конкурентоспроможності європейської цифрової валюти.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Минулого місяця Конгрес США ухвалив знаковий закон, що регулює ринок стейблкоїнів обсягом $288 млрд, на якому переважно домінує долар. Це стало результатом масштабного лобізму криптоіндустрії.

Стейблкоїни - це цифрові токени, прив'язані один до одного до національної валюти і забезпечені резервами, наприклад, державними облігаціями.

За словами учасників обговорень, після ухвалення так званого Genius Act чиновники ЄС почали "переглядати плани цифрового євро". Тепер вони розглядають можливість запуску його на публічних блокчейнах - таких як Ethereum або Solana, а не на приватних, як передбачалося раніше, через занепокоєння щодо конфіденційності.

Швидке ухвалення американського закону "налякало багатьох", зазначив один зі співрозмовників: "Вони кажуть: треба прискоритися, треба рухатися вперед".

Європейський центральний банк уже кілька років працює над можливістю створення цифрового євро, яке було б безкоштовним для використання в Єврозоні.

Прихильники проекту вважають, що така валюта забезпечить людям доступ до платежів, гарантованих центробанком, тоді як використання готівки скорочується, а також сприятиме глобальній ролі євро.

У ЄС побоюються, що нове американське законодавство може стимулювати подальше зростання популярності доларових токенів, і переконані, що цифрове євро необхідне для збереження домінування спільної валюти на континенті.

Член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне ще у квітні попереджав, що просування доларових стейблкоїнів загрожує фінансовій стабільності та стратегічній автономії Європи, оскільки може призвести до відтоку єврових депозитів до США та посилити роль долара в міжнародних платежах.

Тим часом американські криптокомпанії Circle і Tether уже випускають доларові стейблкоїни, а банки на кшталт Citi і JPMorgan Chase розглядають можливість запуску власних.

Нагадаємо:

Китай розглядає можливість використання стейблкоїнів, прив'язаних до юаня, щоб збільшити глобальне використання своєї валюти.