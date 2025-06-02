ЕС предупреждает США: ответ на пошлины Трампа может быть молниеносным

Европейский Союз готовится к очередному раунду торговых переговоров с США и предупреждает, что может ускорить введение ответных мер, если Дональд Трамп реализует свои угрозы относительно пошлин. Последняя из них - это 50% пошлина на импорт стали и алюминия.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейская комиссия, которая отвечает за торговлю от имени ЕС, заявила, что "решительно сожалеет" из-за повышения тарифа - с предварительно заявленных 25% до 50% - и считает, что этот шаг подрывает усилия по урегулированию торгового конфликта.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович встретится в среду в Париже с торговым представителем США Джемисоном Гриром, а техническая команда ЕК уже направляется в Вашингтон для продолжения переговоров, сообщил представитель ЕК Олоф Гилл журналистам в Брюсселе.

"Если не будет достигнуто взаимоприемлемое решение, действующие и потенциальные новые контрмеры ЕС автоматически вступят в силу 14 июля или раньше - если этого потребуют обстоятельства", - сказал Гилл. "Еврокомиссия всегда четко заявляла о готовности защищать интересы ЕС, наших работников, потребителей и промышленность".

ЕС пытается ускорить переговоры с США до 9 июля - именно тогда Трамп пригрозил ввести 50% пошлину почти на весь импорт из Евросоюза.

В то же время ЕС уже утвердил тарифы на американские товары на сумму €21 млрд ($24 млрд) - в ответ на металлические пошлины Трампа. Эти меры направлены на продукцию из отдельных американских штатов - например, на сою из Луизианы. В перечень также вошли сельскохозяйственная продукция, мясо птицы и мотоциклы.

Кроме того, ЕС готовит дополнительный список пошлин на американские товары на сумму €95 млрд. Это - ответ на "зеркальные" пошлины Трампа, в частности на автомобильную отрасль. Удар будет направлен на промышленные товары, в частности самолеты Boeing, американские автомобили и бурбон.

"Если переговоры не дадут сбалансированного результата, ЕС готов ввести новые контрмеры, включая те, которые являются реакцией на последнее повышение тарифов", - отметил Гилл.

Несмотря на жесткую риторику, ЕС подчеркивает, что основной приоритет - сохранить пространство для переговоров, а долгосрочная цель - уменьшить таможенные барьеры.

Напомним:

11 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил, что введет тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты на уровне 50%, что вдвое больше, чем сейчас.