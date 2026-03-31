Нацбанк показав курс долара і євро на середу 1 квітня

У середу, 1 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 14 копійок до 50,45 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара подорожчає на 12 копійок до 43,91 грн.

Офіційні курси на середу 1 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,91 грн (43,79 грн станом на 31 березня);

1 євро – 50,45 грн (50,31 грн станом на 31 березня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.