Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 12 вересня

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 12 вересня збільшиться на 3 копійки до 48,27 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара збільшиться на 10 копійок.

Офіційні курси на п'ятницю 12 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,31 грн (41,21 грн станом на 11 вересня);

1 євро - 48,27 грн (48,24 грн станом на 11 вересня).

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?