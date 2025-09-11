Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 12 вересня
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 12 вересня збільшиться на 3 копійки до 48,27 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс долара збільшиться на 10 копійок.
Офіційні курси на п'ятницю 12 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,31 грн (41,21 грн станом на 11 вересня);
- 1 євро - 48,27 грн (48,24 грн станом на 11 вересня).
