Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 26 вересня

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 26 вересня збільшиться на 6 копійок до 48,71 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара укріпиться на 8 копійок до 41,49 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 26 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,49 грн (41,41 грн станом на 25 вересня);

1 євро - 48,71 грн (48,65 грн станом на 25 вересня).

