Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 26 вересня

Віктор Волокіта — 25 вересня, 17:30
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 26 вересня збільшиться на 6 копійок до 48,71 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара укріпиться на 8 копійок до 41,49 грн. 

Офіційні курси на п'ятницю 26 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,49 грн (41,41 грн станом на 25 вересня);
  • 1 євро - 48,71 грн (48,65 грн станом на 25 вересня).

курс валют

