Віктор Волокіта — 29 вересня, 16:45
Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 30 вересня
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 30 вересня подорожчає на 4 копійки до 48,44 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара подешевшає на 16 копійок до 41,31 грн.

Офіційні курси на вівторок 30 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,31 грн (41,47 грн станом на 29 вересня);
  • 1 євро - 48,44 грн (48,40 грн станом на 29 вересня).

