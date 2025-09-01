Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 2 вересня
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у вівторок 2 вересня укріпиться на 27 копійок до 48,46 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс долара також подорожчає - на 5 копійок.
Офіційні курси на вівторок 2 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,37 грн (41,32 грн станом на 1 вересня);
- 1 євро - 48,46 грн (48,19 грн станом на 1 вересня).
